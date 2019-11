Een firmware update bezorgt eigenaars van een Bose noise cancelling headset al maanden fikse kopzorgen. Wie zijn hoofdtelefoon update, verliest de ruisonderdrukking.

Het gaat om de Bose QuietComfort 35, een hoofdtelefoon die ook in ons land wordt verkocht en actief omgevingsgeluiden onderdrukt. Volgens The Register ontstonden de problemen al in juli nadat het bedrijf een firmware update uitstuurde waardoor de ruisonderdrukking (Active Noise Cancelling of ANC) plots niet meer werkte.

Het probleem zou zowel bij de originele QuietComfort als bij de nieuwere QuietComfort 35 II optreden. Afgaande op de uitgebreide klachten op het forum van Bose stelt het probleem zich wereldwijd zodra firmware versie 4.5.2 wordt geïnstalleerd. Wel klinkt het daar dat er zeer binnenkort nieuwe firmware komt die het probleem oplost.

Wie geen problemen heeft met zijn Bose headset kan de hoofdtelefoon best niet updaten op dit moment tot de nieuwe firmware is uitgerold.