Robotbedrijf Boston Dynamics start een leasing-programma waarbij bedrijven met een goed idee beroep kunnen doen op de diensten van een viervoetige robot.

Spot, vroeger 'Spotmini' genoemd, is bekend van de impressionante filmpjes die Boston Dynamics regelmatig de wereld instuurt. Daaruit blijkt dat de mechanische viervoeter probleemloos trappen kan oplopen, obstakels uit de weg kan gaan en zelfstandig kan navigeren in ruimtes die hij al kent. Wanneer ze met z'n tienen zijn, blijken de robots ook in staat een vrachtwagen vooruit te trekken.

Die filmpjes tonen de georkestreerde aanpak, waaruit de eventuele mislukkingen weggefilterd zijn. Nu mag Spot zijn kunstjes echter ook in het echt bewijzen, voor klanten. Geïnteresseerden kunnen zich melden op de website van Boston Dynamics.

Mocht u op zoek zijn naar een huisdier en snel een Spot willen bestellen, dan hebben we evenwel slecht nieuws. De robot wordt in eerste instantie enkel aangeboden aan bedrijven die een overtuigende toepassing kunnen voorleggen. Volgens Wired en The Verge is Boston Dynamics in gesprek met energiebedrijven die Spot willen inzetten om hun infrastructuur te inspecteren en met Cirque du Soleil, die het potentieel van Spot als circusartiest onderzoekt.

Boston Dynamics gaf vorig jaar aan de productie te willen opschalen, maar hoeveel Spots er precies op de markt komen, is niet bekend. Het robotbedrijf wil er ook geen vaste prijs op kleven. Het bedrijf vergelijkt het met een lease-auto: alles hangt af van de lease-periode, maar ook van de opties die je kiest. Spot kan uitgerust worden met verschillende sensoren, bijvoorbeeld om gaslekken op te sporen, zijn 'kop' is een optionele grijparm die ook deuren kan openen en desgewenst kan je een LIDAR-scanner toevoegen om de ruimte in kaart te brengen.

Spot is voorlopig het enige commerciële product van Boston Dynamics. Het bedrijf heeft de voorbije jaren meerdere indrukwekkende robots ontwikkeld, waaronder Atlas. In een video die dinsdagavond verscheen, demonstreerde Boston Dynamics nog eens het gevoel voor balans en stabiliteit van deze robot tijdens zijn dagelijkse turnoefeningen.