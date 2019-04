Boston Dynamics heeft een brein gekocht voor haar robots

Robotbedrijf Boston Dynamics heeft een bedrijf overgenomen dat gespecialiseerd is in 3D-vision. Die technologie wil het integreren in haar robots, maar ook meteen afzonderlijk op de markt brengen. Daarmee lijkt het robotbedrijf een verdienmodel te zoeken in toepassingen voor de logistieke sector.

Boston Dynamics slaagde er als eerste in om robots dynamisch te laten balanceren. Twee jaar geleden verbaasde het de wereld met de acrobatische demonstraties van Handle, een robot op wieltjes. "Het is niet meteen de bedoeling om de robot op de markt te brengen", schreven we toen nog.

Vorig jaar kondigde oprichter Marc Raibert voor het eerst aan dat hij de technologie wilde commercialiseren. Al bleef het speculeren over de toepassingen die hij precies voor ogen had met de verschillende robots. Boston Dynamics ontwikkelde aanvankelijk robothonden om militair materiaal te helpen verplaatsen voor het Amerikaans leger. Met kleinere versies daarvan, de Spotmini's, leek het bedrijf zich later toe te leggen op robots die als huisdier of als bewaker dienst kunnen doen. Robots als Handle zouden dan weer ingezet moeten worden om gevaarlijke taken van mensen over te nemen, bijvoorbeeld tijdens een brand of een meltdown van een kernreactor.

Wieltjesrobot wordt magazijnier

Nu maakt het bedrijf voor het eerst duidelijk waar het écht toepassingen ziet voor deze laatste categorie: in de logistiek. Vorige week lichtte het bedrijf al een tipje van de sluier op met een filmpje waarin Handle dienst doet als magazijnier. De twee meter lange robot kan pakjes tot 15 kilogram verplaatsen en daarmee palletten volstapelen.

Dinsdagavond kondigde Boston Dynamics de overname aan van het Californische Kinema Systems. Dat bedrijf verkoopt technologie die het oppikken van pakjes kan automatiseren. Kinema heeft daarvoor algoritmes ontwikkeld die via deep learning informatie uit 3D-beelden kunnen halen. Daarmee kan een robot verschillende soorten dozen op een pallet herkennen, om ze vervolgens op een lopende band te leggen. Onder de naam Boston Dynamics Pick System gaat het robotbedrijf deze toepassing onmiddellijk op de markt brengen.

Tegelijk gaat Boston Dynamics deze technologie ook integreren in haar eigen robots. De robots van de MIT-spin-off zijn meesters in het balanceren, maar hebben amper benul van hun omgeving. "Al onze robots hebben een beter zicht nodig," vertelde oprichter Marc Raibert aan MIT Technology Review. De 3D-vision van Kinema moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat de Handle-robot zelfstandig door een magazijn kan navigeren. Volgens Raibert zal dit proces ongeveer een jaar in beslag nemen. Wanneer de intelligente Handle-robot uiteindelijk te koop zal zijn, is nog niet bekend.