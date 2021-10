Bouw van hyperloop-testbaan in Frankrijk gestart

In de Franse gemeente Droux, ten noorden van Limoges, is gestart met de bouw van een technisch centrum en een testbaan voor de hyperloop, een 'hogesnelheidstrein' in een buis. De testbaan van 300 tot 800 meter zou binnen een jaar klaar moeten zijn.

1 Keer gedeeld

Keer gedeeld













Een hyperloop-traject van TransPod. © TransPod

Hyperloop werkt met buizen, waarin capsules (zogeheten pods) in een vacuüm en met hoge snelheid worden verplaatst. Het concept werd in 2013 gelanceerd door de Amerikaanse miljardair Elon Musk, de topman van autofabrikant Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX. Maar intussen zijn verschillende bedrijven op de kar gesprongen. TransPod Het Franse testproject is er eentje van het Canadese bedrijf TransPod. De testbaan in Droux kan op termijn uitgebreid worden tot drie kilometer. De eerste fase van het project zal naar verwachting 7,5 miljoen euro kosten. TransPod ziet in Frankrijk hyperloopmogelijkheden op de assen Parijs - Le Havre en Parijs - Toulouse. In Canada wordt er gedacht aan een verbinding tussen Calgary en Edmonton, een afstand van 350 kilometer. Hyperloop werkt met buizen, waarin capsules (zogeheten pods) in een vacuüm en met hoge snelheid worden verplaatst. Het concept werd in 2013 gelanceerd door de Amerikaanse miljardair Elon Musk, de topman van autofabrikant Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX. Maar intussen zijn verschillende bedrijven op de kar gesprongen.Het Franse testproject is er eentje van het Canadese bedrijf TransPod. De testbaan in Droux kan op termijn uitgebreid worden tot drie kilometer. De eerste fase van het project zal naar verwachting 7,5 miljoen euro kosten.TransPod ziet in Frankrijk hyperloopmogelijkheden op de assen Parijs - Le Havre en Parijs - Toulouse. In Canada wordt er gedacht aan een verbinding tussen Calgary en Edmonton, een afstand van 350 kilometer.