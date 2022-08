Bouw van Samsungs onderzoekscentrum van bijna vijftien miljard euro van start

Samsung Electronics is van start gegaan met de bouw van zijn nieuwe R&D-faciliteit in het Zuid-Koreaanse Giheung, iets ten zuiden van de hoofdstad Seoel. Het onderzoekscentrum gaat in totaal zo'n 14,9 miljard euro kosten en moet in 2028 gereed zijn.

Een delegatie Samsung-toplui bij de eerstesteenlegging van het nieuwe R&D-centrum in Giheung, Zuid-Korea. © Samsung