Het Gentse Ziggu heeft één miljoen euro opgehaald. Daarmee wil het haar platform uitbreiden en Europees uitbreiden.

Ziggu heeft een softwareplatform voor vastgoed. Het moet de brug slaan tussen projectontwikkelaars, bouwpartners en woningkopers, waar die partijen kunnen communiceren en informatie uitwisselen. Zo kunnen kopers van een huis ook op afstand op de hoogte worden gehouden over het bouwproces.

"Klanten verwachten vandaag nu eenmaal ook een geweldige online ervaring, zoals ze gewend zijn van andere merken in hun dagelijks leven. Met Ziggu zorgen we ervoor dat ze van begin tot einde een zicht hebben op de ontwikkeling van hun toekomstige thuis." Aldus medeoprichter Yannick Bontinckx.

De investering is afkomstig van Torus Capital en PMV. Met het geld wil Ziggu haar customer engagement platform uitbreiden, maar het kijkt ook naar uitbreiding in Europa en eventueel niet-Europese landen. Vandaag is het bedrijf aanwezig bij zo'n twintig procent van de Belgische nieuwbouwwoningen.

De oprichter van Ziggu, van links naar rechts: Vincent Van Impe, Yannick Bontinckx Pieter Gistelinck en David De Winter © Ziggu

