Bpost introduceert een nieuwe dienst waarmee bedrijven 'in minder dan een halfuur' een complete webshop op poten kunnen zetten. Dat meldt het postbedrijf maandag in een persbericht.

Via de website ElkeZaakOnline.be kunnen ondernemers snel starten met hun onlineverkoop. Er bestaan verschillende formules, gaande van een beperkt gratis aanbod (met maximaal drie verkopen per maand) tot een maandelijks abonnement van 45 euro. Gebruikers kunnen de online winkel onderhouden via de website of een app, verschillende betaalmogelijkheden integreren en - bij de duurdere formule - producten in de schijnwerpers plaatsen via socialemedia.

Meeliften op het succes

De verzending van de aangeboden producten moet wel via bpost gebeuren. Het postbedrijf werkt voor het platform samen met het Oost-Vlaamse Shopitag, dat onder zijn eigen naam al langer een gelijkaardige dienst aanbiedt.

Bpost kreeg tijdens de coronacrisis veel meer pakjes te verwerken, soms tot een half miljoen per dag. Het postbedrijf wil lokale ondernemers naar eigen zeggen nu 'laten meeliften op het groeiende succes van de onlinehandel'.

'Geen garantie voor succes'

FeWeb, de federatie van webbedrijven, reageerde dinsdag sceptisch op de nieuwe dienst van bpost. Volgens de federatie is het snel opzetten van een webshop geen garantie dat e-commerce ook automatisch succesvol is. 'Elke webshop heeft recht op een businessplan, een digitale strategie en een professionele uitvoering. Een digitale professional helpt kmo's om online succes te boeken', zo klink het. FeWeb ziet naar eigen zeggen vele e-commerceprojecten falen door een gebrek aan een plan, inzicht en kennis. 'Starten in e-commerce doe je niet met een blinddoek aan', waarschuwt de federatie.

Via de website ElkeZaakOnline.be kunnen ondernemers snel starten met hun onlineverkoop. Er bestaan verschillende formules, gaande van een beperkt gratis aanbod (met maximaal drie verkopen per maand) tot een maandelijks abonnement van 45 euro. Gebruikers kunnen de online winkel onderhouden via de website of een app, verschillende betaalmogelijkheden integreren en - bij de duurdere formule - producten in de schijnwerpers plaatsen via socialemedia.De verzending van de aangeboden producten moet wel via bpost gebeuren. Het postbedrijf werkt voor het platform samen met het Oost-Vlaamse Shopitag, dat onder zijn eigen naam al langer een gelijkaardige dienst aanbiedt.Bpost kreeg tijdens de coronacrisis veel meer pakjes te verwerken, soms tot een half miljoen per dag. Het postbedrijf wil lokale ondernemers naar eigen zeggen nu 'laten meeliften op het groeiende succes van de onlinehandel'.'Geen garantie voor succes'FeWeb, de federatie van webbedrijven, reageerde dinsdag sceptisch op de nieuwe dienst van bpost. Volgens de federatie is het snel opzetten van een webshop geen garantie dat e-commerce ook automatisch succesvol is. 'Elke webshop heeft recht op een businessplan, een digitale strategie en een professionele uitvoering. Een digitale professional helpt kmo's om online succes te boeken', zo klink het. FeWeb ziet naar eigen zeggen vele e-commerceprojecten falen door een gebrek aan een plan, inzicht en kennis. 'Starten in e-commerce doe je niet met een blinddoek aan', waarschuwt de federatie.