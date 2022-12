De Belgische post heeft een nieuw systeem in gebruik dat met behulp van machine vision pakjes scant, weegt, maar ook nagaat of ze niet over elkaar liggen. Dat moet het aantal foute zendingen en manueel werk terugdringen.

Bpost werkt al langer met een camerasysteem dat pakjes automatisch scant, afmetingen en gewicht meet en op basis daarvan sorteert. Nu krijgt dat een upgrade. Met de technologie van Covariant, een spin-off van de universiteit van Berkeley (Californië, VS) worden er nu nog meer eigenschappen herkend.

Een van die nieuwigheden is het herkennen wanneer twee pakjes op elkaar liggen, waardoor die naar een aparte glijgoot kunnen om te behandelen. Ook de inpakmethode kan worden herkend, zodat bijvoorbeeld plastic zakken rechtstreeks in hun glijgoot kunnen belanden. Volgens bpost was het huidige systeem al goed om de het aantal miszendingen te beperken, maar met de technologie van Covariant wordt dat nog verder beperkt.

De machine die de pakjes herkent en weegt. © bpost

De machines in kwestie worden gebruikt in Brussel X, het grootste sorteercentrum van bpost waar zo'n 25.000 pakjes per uur passeren.

De ambitie van bpost is om op termijn nog meer informatie te kunnen verwerken. Het bedrijf wil bijvoorbeeld de data van de machine rond beschadigde pakketten te gebruiken om klanten te adviseren over hun verpakkingsmateriaal.

Bpost werkt al langer met een camerasysteem dat pakjes automatisch scant, afmetingen en gewicht meet en op basis daarvan sorteert. Nu krijgt dat een upgrade. Met de technologie van Covariant, een spin-off van de universiteit van Berkeley (Californië, VS) worden er nu nog meer eigenschappen herkend.Een van die nieuwigheden is het herkennen wanneer twee pakjes op elkaar liggen, waardoor die naar een aparte glijgoot kunnen om te behandelen. Ook de inpakmethode kan worden herkend, zodat bijvoorbeeld plastic zakken rechtstreeks in hun glijgoot kunnen belanden. Volgens bpost was het huidige systeem al goed om de het aantal miszendingen te beperken, maar met de technologie van Covariant wordt dat nog verder beperkt.De machines in kwestie worden gebruikt in Brussel X, het grootste sorteercentrum van bpost waar zo'n 25.000 pakjes per uur passeren.De ambitie van bpost is om op termijn nog meer informatie te kunnen verwerken. Het bedrijf wil bijvoorbeeld de data van de machine rond beschadigde pakketten te gebruiken om klanten te adviseren over hun verpakkingsmateriaal.