In het magazijn van Active Ants in Willebroek verwerken vijftig robots pakjes voor e-commerce.

In Nederland was Active Ants al eerder operationeel, deze zomer opende bpost ook in Willebroek een Active Ants-e-commercemagazijn. Daarmee wil het postbedrijf Belgische bedrijven helpen met hun onlineverkoop. In het magazijn werken er hoofdzakelijk robots.

Er zijn nog wel mensen aan het werk in het moderne magazijn in Willebroek, maar het zijn er niet veel en zeker het zware werk wordt door robots gedaan: opslagrobots en draagrobots. 'Mensen en robots werken heel efficiënt samen,' stelt de nieuw bpost-CEO Dirk Tirez.

Piekperiodes

'Bpost wil de meest duurzame logistieke speler van Europa worden,' zo klonk Tirez ambitieus tijdens de persvoorstelling. In een interview met Belga legt hij verder uit hoe concreet dat is: 'Het magazijn is volledig uitgerust met zonnepanelen, de robots laden zichzelf op en verbruiken heel weinig, de verpakking bestaat uit gerecycleerd materiaal, er wordt geen plastic gebruikt en er zit geen lucht in de doos.'

Managing director bij Active Ants, Jeroen Dekker, vindt dat dit systeem een antwoordt biedt op de twee grootste uitdagingen in de e-commerce. 'Ten eerste is er een tekort aan mensen tijdens piekperiodes. Elk jaar moesten er met eindejaar mensen worden ingevlogen. De andere grote uitdaging is de impact op het milieu. We bieden op beiden een passend antwoord.' Bpost wil de e-commerce logistieke activiteiten in België uitbreiden. 'We zijn een voorloper,' zegt Tirez. 'We zijn de eerste postoperator die al drie jaar geleden uitdrukkelijk voor e-commerce logistiek heeft gekozen en die leidinggevende positie willen we zeker verder doen uitgroeien en daarin willen we investeren.'

In Nederland was Active Ants al eerder operationeel, deze zomer opende bpost ook in Willebroek een Active Ants-e-commercemagazijn. Daarmee wil het postbedrijf Belgische bedrijven helpen met hun onlineverkoop. In het magazijn werken er hoofdzakelijk robots.Er zijn nog wel mensen aan het werk in het moderne magazijn in Willebroek, maar het zijn er niet veel en zeker het zware werk wordt door robots gedaan: opslagrobots en draagrobots. 'Mensen en robots werken heel efficiënt samen,' stelt de nieuw bpost-CEO Dirk Tirez. 'Bpost wil de meest duurzame logistieke speler van Europa worden,' zo klonk Tirez ambitieus tijdens de persvoorstelling. In een interview met Belga legt hij verder uit hoe concreet dat is: 'Het magazijn is volledig uitgerust met zonnepanelen, de robots laden zichzelf op en verbruiken heel weinig, de verpakking bestaat uit gerecycleerd materiaal, er wordt geen plastic gebruikt en er zit geen lucht in de doos.' Managing director bij Active Ants, Jeroen Dekker, vindt dat dit systeem een antwoordt biedt op de twee grootste uitdagingen in de e-commerce. 'Ten eerste is er een tekort aan mensen tijdens piekperiodes. Elk jaar moesten er met eindejaar mensen worden ingevlogen. De andere grote uitdaging is de impact op het milieu. We bieden op beiden een passend antwoord.' Bpost wil de e-commerce logistieke activiteiten in België uitbreiden. 'We zijn een voorloper,' zegt Tirez. 'We zijn de eerste postoperator die al drie jaar geleden uitdrukkelijk voor e-commerce logistiek heeft gekozen en die leidinggevende positie willen we zeker verder doen uitgroeien en daarin willen we investeren.'