In een fabriek van ASML is van zondag op maandag brand uitgebroken. De impact op de productie van lithografiemachines, om chips te maken, is nog onbekend.

ASML is een Nederlandse wereldspeler in de chipsector. Het bedrijf maakt de lithografiemachines die chipfabrikanten gebruiken om hun chips op grote schaal te produceren.

De brand vond plaats in het Duitse Berliner Glas, dat sinds 2020 een onderdeel is van ASML. Op de site worden onder meer wafer tables, clamps, reticle chucks en mirror blocks gemaakt.

Bij het incident vielen geen gewonden, maar de exacte schade is momenteel nog onduidelijk. Ook of er impact is op de productie van lithografiemachines (en dus onrechtstreeks op de productiecapaciteit van chipfabrieken) is nog niet bekend zegt ASML zelf.

