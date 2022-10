De arrestatie gebeurt in het kader van een aanval op het Braziliaanse gezondheidsministerie, vorig jaar. De verdachte zou lid zijn van de Lapsus$-bende.

Tijdens de aanval op het Ministerie van Gezondheid verwijderden aanvallers bestanden en bekladden ze de website. Die aanval werd opgeëist door de hackinggroep Lapsus$, die er meteen bij vertelde dat ze ook gegevens hadden gestolen van het netwerk van het ministerie. De groep probeerde naast het Ministerie van Gezondheid ook in te breken bij andere federale Braziliaanse diensten, waaronder het Ministerie van Economie. De aanval leidde tot een grootschalige politie-onderzoek, waarin nu dus één verdachte is opgepakt.

Lapsus$ was vorig jaar en aan het begin van dit jaar bijzonder actief. De bende claimde onder meer aanvallen op Cisco, Uber, T-Mobile, Microsoft, Samsung, Nvidia, softwarebouwer Globant en maker van authenticatiesoftware Okta. Verschillende leden van de bende werden eerder dit jaar gearresteerd in Londen. De bende zou onder leiding staan van een Britse tiener.

