De federale ministerraad heeft op voorstel van minister van Telecom Petra De Sutter het licht op groen gezet voor de lancering van een nationaal 'breedbandplan'. Dat dient onder meer om de witte zones, gebieden waar nog geen snel vast internet voorhanden is, weg te werken.

In België hebben nog altijd zowat 138.000 huishoudens geen toegang tot snel internet. Het gaat om gezinnen uit zogenaamde 'witte zones', waar het voor de markt niet interessant is om te investeren en er bijgevolg geen internetkabel ligt en de mobiele verbinding slecht is. Het gaat om ongeveer twee procent van het grondgebied. De regering wil die witte zones wegwerken en lanceert daarvoor een nationaal 'breedbandplan', kondigde minister van Telecom Petra De Sutter vrijdag aan na afloop van de ministerraad.

'Een sterke digitalisering is een belangrijke stap de komende jaren, ook in de ecologische omslag, maar dan moeten we wel zien dat iedereen mee kan', aldus de Groen-vicepremier. 'En op dit moment zijn er nog te veel mensen die niet over snel internet beschikken. Ik krijg daar maandelijks vragen over van burgemeesters van afgelegen gemeenten, of vragen in het parlement. En ze hebben gelijk, iedereen heeft recht op goed internet. Zeker als we zien dat in de toekomst meer en meer mensen zullen telewerken, of van thuis uit studeren.'

Budgetten nog onduidelijk

Concreet zullen nu eerst alle witte zones in kaart worden gebracht, om daarna de uitrol van snel internet in die gebieden te krijgen door investeringen van operatoren te stimuleren. Daarnaast past ook het in het regeerakkoord aangekondigde kennis- en leerplatform rond 5G in het breedbandplan, net als het wetenschappelijk adviesorgaan rond het supersnelle mobiele internet. Dat moet de draagvlak voor de uitrol van 5G vergroten en monitoren. Ook de deelstaten spelen daarbij een rol.

Het breedbandplan is vrijdag principieel goedgekeurd door de ministerraad. De exacte budgetten worden later nog vastgelegd.

