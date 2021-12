Salesforce heeft een nieuwe CEO. Hij komt hij naast huidige topman Marc Benioff te staan. Het is opmerkelijk genoeg de tweede grote promotie van Bret Taylor deze week.

Taylor zal samen met Benioff co-CEO worden van Salesforce. Hij vervoegde het bedrijf in 2017 toen Salesforce zijn bedrijf Quip overnam. Nadien groeide hij door tot president en chief product officer, later COO en nu co-CEO. Eerder deze week promoveerde hij ook van bestuurslid bij Twitter tot voorzitter van de raad van bestuur bij Twitter.

Voor Salesforce is het de tweede keer dat het bedrijf dergelijk co-leiderschap hanteert. Van 2018 tot 2020 was ook Keith Block mede topman van het bedrijf.

Voor de oprichting van Quip was hij sinds 2007 oprichter en CEO van FriendFeed, een concurrent voor Twitter dat in 2009 werd overgenomen door Facebook. Daar werd hij toen CTO tot 2012. Voor FriendFeed was hij Group Product Manager bij Google, waar hij onder meer werkte aan Google Maps.

Salesforce maakt de aanstelling bekend gelijk met de kwartaalresultaten. In haar derde kwartaal haalt Salesforce een omzet van 6,86 miljard dollar, 27 procent meer op jaarbasis.

