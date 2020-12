De Brexit-deal, een verdrag van 1.246 pagina's, bevat referenties en aanbevelingen voor Netscape en Mozilla Mail, software die zwaar verouderd is.

De Brexit-deal werd net voor kerst overeengekomen, maar delen van tekst lijken een pak ouder. Security onderzoeker professor Bill Buchanan meldt op Twitter bijvoorbeeld dat de deal referenties bevat naar Netscape Communicator en Mozilla Mail.

Netscape Communicator is mentioned in Brexit document ... Almost feels like it is 40 years old ...1K RSA and SHA-1 ... one day we will build a digital world fit for the 21st Century ... pic.twitter.com/1cg6uX3clw — Prof B Buchanan OBE (@billatnapier) December 26, 2020

De passage in kwestie draait om encryptiesystemen en -protocollen. De tekst beveelt onder meer aan om 256 bit AES-algoritmen te gebruiken, en 1024 bit RSA-algoritmen. Beide worden ondertussen gezien als verouderd en kraakbaar. De passage verwijst bovendien naar de s/MIME standaard die wordt ondersteund door "moderne e-mail software als Outlook, Mozilla Mail en ook door Netscape Communicator 4.x".

Voor alle duidelijkheid, er is sinds 1997 geen nieuwe versie van Netscape Communicator uitgekomen. Ook Mozilla Mail bestaat al even niet meer in die vorm. Mozilla verving zijn oude mailsoftware Mozilla Mail & Newsgroups in 2006 door Mozilla Thunderbird.

Copy-paste

We wisten dat er lang gediscussieerd is over de Brexit, maar 25 jaar? Volgens experten gaat het om een geval van copy-paste om tijd te winnen. Dezelfde passage staat bijvoorbeeld ook in een Europese wet uit 2008, waarin ze overigens ook al verouderd over komt.

Het kopiëren van tekst in een document van meer dan duizend pagina's, kan eventueel gezien worden als een manier om tijd te winnen. Het idee dat encryptie de voorbije jaren niet is geëvolueerd ligt echter zwaar op de maag en lijkt aan te tonen dat veel politici de sector en de technische specificaties niet echt begrijpen.

De Brexit-deal is ondertussen goedgekeurd door de ambassadeurs van de zevenentwintig lidstaten. Ze zou vandaag ook in het Britse parlement worden besproken.

