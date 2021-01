Met de Brexit formeel afgerond verliezen Britten grotendeels hun recht om een .EU-domeinnaam te houden. Het merendeel is intussen aangepast of opgezegd, maar enkele tienduizenden domeinen dreigen te verdwijnen.

De Brexit zorgt al enkele jaren voor grote onzekerheden onder Britse eigenaars van een .EU-domein. Sowieso zou het niet meer mogelijk zijn voor Britten om een nieuw domein te registreren. Maar ook de afhandeling van bestaande domeinen werd de afgelopen jaren een soap waarvan de spelregels meermaals veranderden.

In de definitieve regels, die afgelopen zomer werden vastgelegd, is het zo dat bestaande .EU-domeinnamen geregistreerd door Britten in het Verenigd Koninkrijk vanaf 1 januari zijn geschorst (suspended), zegt beheerder EURID. Hun websites en daaraan gelinkte e-mailadressen zijn niet meer bruikbaar, maar de site kan nog wel gedurende drie maanden, tot 31 maart, worden overgedragen en vervolgens weer actief worden.

Die overdracht, in praktijk vooral een aanpassing van de gegevens, moet gebeuren zodat het domein in handen is van een entiteit in een EU-land, of naar een EU-inwoner. Die EU-inwoner mag in het Verenigd Koninkrijk verblijven en omgekeerd kan het ook gaan om een Brit die in een EU-land woont.

Die aanpak gaat in tegen de gangbare regels waarbij een domein kan behouden worden zolang de kosten daarvoor worden betaald en er geen andere redenen zijn, zoals een inbeslagname door ordediensten. Maar het is al een stevige versoepeling tegenover het originele plan, waarbij alle .EU-domeinen gelinkt aan een Britse persoon of een adres in het Verenigd Koninkrijk automatisch worden stopgezet.

Enorme terugval

Maar de schade lijkt intussen wel te zijn voltrokken. The Register merkt op dat er in 2018 nog zo'n 317.000 Britse .EU-domeinen geregistreerd waren. Vandaag zijn dat er nog 81.470.

Mogelijk is een deel daarvan recent overgedragen naar een EU-adres of een EU-inwoner. Maar vermoedelijk werd het merendeel de afgelopen jaren stopgezet nadat de EU er mee dreigde om de domeinen sowieso te schrappen. De EU zelf verliest daar ook aan, want hoewel de domeinnamen worden uitgebaat door EURid, vloeit een klein deel van de registratiekosten ook door daar de EU zelf.

Hoewel de Brexit ruim vier jaar duurde om te voltrekken, is er nu alsnog een overgangsperiode van drie maanden voor wie de afgelopen jaren de saga niet volgde en sinds afgelopen vrijdag merkt dat zijn of haar website niet langer werkt. De ruim 81.000 domeinnamen die in de komende maanden niet worden aangepast, dreigen daarom vanaf 31 maart definitief te verdwijnen.

De Brexit zorgt al enkele jaren voor grote onzekerheden onder Britse eigenaars van een .EU-domein. Sowieso zou het niet meer mogelijk zijn voor Britten om een nieuw domein te registreren. Maar ook de afhandeling van bestaande domeinen werd de afgelopen jaren een soap waarvan de spelregels meermaals veranderden.In de definitieve regels, die afgelopen zomer werden vastgelegd, is het zo dat bestaande .EU-domeinnamen geregistreerd door Britten in het Verenigd Koninkrijk vanaf 1 januari zijn geschorst (suspended), zegt beheerder EURID. Hun websites en daaraan gelinkte e-mailadressen zijn niet meer bruikbaar, maar de site kan nog wel gedurende drie maanden, tot 31 maart, worden overgedragen en vervolgens weer actief worden.Die overdracht, in praktijk vooral een aanpassing van de gegevens, moet gebeuren zodat het domein in handen is van een entiteit in een EU-land, of naar een EU-inwoner. Die EU-inwoner mag in het Verenigd Koninkrijk verblijven en omgekeerd kan het ook gaan om een Brit die in een EU-land woont.Die aanpak gaat in tegen de gangbare regels waarbij een domein kan behouden worden zolang de kosten daarvoor worden betaald en er geen andere redenen zijn, zoals een inbeslagname door ordediensten. Maar het is al een stevige versoepeling tegenover het originele plan, waarbij alle .EU-domeinen gelinkt aan een Britse persoon of een adres in het Verenigd Koninkrijk automatisch worden stopgezet.Maar de schade lijkt intussen wel te zijn voltrokken. The Register merkt op dat er in 2018 nog zo'n 317.000 Britse .EU-domeinen geregistreerd waren. Vandaag zijn dat er nog 81.470.Mogelijk is een deel daarvan recent overgedragen naar een EU-adres of een EU-inwoner. Maar vermoedelijk werd het merendeel de afgelopen jaren stopgezet nadat de EU er mee dreigde om de domeinen sowieso te schrappen. De EU zelf verliest daar ook aan, want hoewel de domeinnamen worden uitgebaat door EURid, vloeit een klein deel van de registratiekosten ook door daar de EU zelf.Hoewel de Brexit ruim vier jaar duurde om te voltrekken, is er nu alsnog een overgangsperiode van drie maanden voor wie de afgelopen jaren de saga niet volgde en sinds afgelopen vrijdag merkt dat zijn of haar website niet langer werkt. De ruim 81.000 domeinnamen die in de komende maanden niet worden aangepast, dreigen daarom vanaf 31 maart definitief te verdwijnen.