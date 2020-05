Het Leuvense technologiebedrijf Bringme heeft een 'coronaspeurder' ontwikkeld. Het gaat om een machine die in bedrijven de ontvangst van bezoekers automatiseert, onder meer door hen te informeren over de preventiemaatregelen, hun temperatuur te meten en mondmaskers te verdelen. Het eerste exemplaar werd zopas geïnstalleerd bij het Tiense bedrijf Carconnex.

Naast de eerdergenoemde handelingen laat de machine bezoekers ook hun handen ontsmetten via een sensorgestuurde alcogel-dispenser. De virtuele speurder geeft werknemers en bezoekers vervolgens een badge waarmee ze toegang krijgen tot de bedrijfsvloer.

Steun van Vlaio

Bringme bouwde de coronaspeurder de afgelopen weken met steun van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (Vlaio), dat 250.000 euro in het project investeerde. Het betreft een aangepaste versie van de zogeheten Desk van het bedrijf, die evengoed ingezet zou kunnen worden in musea, gemeentehuizen en winkels. Bringme wil de virtuele coronaspeurder de komende weken bij een honderdtal organisaties installeren. De primeur was voor Carconnex in Tienen, een bedrijf dat gespecialiseerd is in de aan- en verkoop van nieuwe en tweedehandswagens.

Uit de Grote Coronastudie van de Universiteit Antwerpen, de UHasselt en de KU Leuven bleek afgelopen week dat meer dan de helft van de besmettingen met covid-19 op de werkvloer gebeurt.

