Een Brit daagt Sony voor de rechter wegens de commissie van dertig procent die het bedrijf rekent over aankopen via de PlayStation Store. Hij stelt dat klanten hierdoor te veel betalen voor hun aankopen.

Diverse Britse media waaronder Sky News en The Guardian melden Alex Neill het wil starten, waarbij een vergoeding van 562 pond per klant wordt gevraagd. In totaal zou het gaan om een schadevergoeding van 5 miljard pond. Neill is CEO van Resolver, een consumentenorganisatie.

Oneerlijke voorwaarden

De Brit stelt dat Sony oneerlijke voorwaarden heeft opgelegd aan ontwikkelaars en uitgevers. De commissie die Sony in rekening brengt zou nadelig zijn voor consumenten, aangezien ontwikkelaars en uitgevers deze kosten aan hen doorrekenen. Door de commissie moeten klanten dan ook meer betalen, stelt de Brit.

Commissies op game- en app-stores zijn al lang een zakenmodel voor hardwaremakers. Gameconsoles zoals die van Xbox en PlayStation worden daarom vaak zo goedkoop mogelijk verkocht, zodat meer klanten er eentje kopen en daar vervolgens games voor nodig hebben. Diezelfde commissies liggen de laatste jaren onder vuur. Onder meer Apple en Google verdedigen zagen zich ondertussen genoodzaakt om de commissies te verlagen die ze op apps in hun iOS en Android app-stores vragen.

In samenwerking met Dutch IT Channel

Diverse Britse media waaronder Sky News en The Guardian melden Alex Neill het wil starten, waarbij een vergoeding van 562 pond per klant wordt gevraagd. In totaal zou het gaan om een schadevergoeding van 5 miljard pond. Neill is CEO van Resolver, een consumentenorganisatie. Oneerlijke voorwaardenDe Brit stelt dat Sony oneerlijke voorwaarden heeft opgelegd aan ontwikkelaars en uitgevers. De commissie die Sony in rekening brengt zou nadelig zijn voor consumenten, aangezien ontwikkelaars en uitgevers deze kosten aan hen doorrekenen. Door de commissie moeten klanten dan ook meer betalen, stelt de Brit.Commissies op game- en app-stores zijn al lang een zakenmodel voor hardwaremakers. Gameconsoles zoals die van Xbox en PlayStation worden daarom vaak zo goedkoop mogelijk verkocht, zodat meer klanten er eentje kopen en daar vervolgens games voor nodig hebben. Diezelfde commissies liggen de laatste jaren onder vuur. Onder meer Apple en Google verdedigen zagen zich ondertussen genoodzaakt om de commissies te verlagen die ze op apps in hun iOS en Android app-stores vragen. In samenwerking met Dutch IT Channel