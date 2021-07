De Spaanse politie heeft een 22-jarige Brit gearresteerd voor zijn rol bij de grootschalige hacking van prominente Twitter-accounts vorig jaar. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Justitie bekend.

In totaal legt de openbaar aanklager in de staat Californië de twintiger tien aanklachten ten laste. Naast aanklachten wegens hacking en fraude met betrekking tot de grootschalige Twitter-hack wordt de twintiger ook beschuldigd van het hacken van accounts op de videoapps TikTok en Snapchat, en van de stalking van een minderjarig slachtoffer.

Bij de hacking werden in juli 2020 ruim 130 Twitter-profielen van onder anderen oud-president Barack Obama, huidig president en toen nog presidentskandidaat Joe Biden en ondernemers Elon Musk en Bill Gates overgenomen, net als bedrijfsaccounts zoals die van Apple. Via de gehackte profielen werd opgeroepen om een bedrag in de cryptomunt bitcoin te storten, met de belofte dat het dubbel zou worden terugbetaald. Op die manier maakten de oplichters zowat 100.000 dollar buit.

'Twitter-werknemers gemanipuleerd'

Enkele dagen na de hacking werden al drie verdachten opgepakt: twee Amerikanen van 17 en 22 jaar en een Brit van 19 jaar. De jongste van hen wordt gezien als het brein van de hacking. In maart van dit jaar pleitte de intussen 18-jarige jongeman schuldig aan dertien aanklachten, onder meer wegens fraude, en aanvaardde hij een celstraf van drie jaar. Door mee te werken met de aanklagers ontsnapte hij aan een mogelijke veroordeling als volwassene, die tot een veel langere celstraf had kunnen leiden.

Twitter had na de hack gezegd dat sommige werknemers 'gemanipuleerd' waren en dat de aanvallers hun inloggegevens hadden kunnen gebruiken om toegang te krijgen tot de interne systemen van het sociaal netwerk. Sindsdien is de toegang tot die systemen 'aanzienlijk beperkt'.

