Els Bellens is redactrice bij Data News.

British Airways kan een boete tot 183 miljoen Britse pond (zo'n 204 miljoen euro) krijgen voor een inbraak op zijn systemen. Dat heeft de Britse gegevensbeschermingsautoriteit gezegd.

Vorig jaar bemachtigden hackers gegevens over 380.000 betalingen van klanten in een grote dataroof bij de Britse luchtvaartmaatschappij British Airways. De Information Comissioner's Office (ICO, de Britse gegevensbeschermingsautoriteit) wil het bedrijf daar nu een boete voor geven van 183 miljoen pond.

Het bedrijf reageert ontgoocheld. British Airways sloeg in september 2018 alarm omdat hackers, "een gesofisticeerde en kwaadaardige criminele aanval" op de website van het bedrijf hadden uitgevoerd. Voor het ICO zou het de grootste boete worden die het ooit heeft uitgeschreven. Het is dan ook de eerste die wordt behandeld onder de regels van de GDPR dataregulering. Die geven aan dat een boete tot 4 procent van de wereldwijde omzet van een bedrijf kan bedragen. Het ICO gaat niet zo ver en houdt het op 1,5 procent van de omzet die British Airways in 2017 op de boeken zette.

De luchtvaartmaatschappij heeft 28 dagen om beroep aan te tekenen tegen de beslissing en is ook van plan dat te doen, zo meldt de BBC.