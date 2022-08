Het Britse alarmnummer 111 van de NHS kon door een cyberaanval vorige week geen gebruik maken van het Adastra-systeem van Advanced. Dat systeem wordt onder meer gebruikt voor het aansturen van ambulances, inplannen van afspraken en uitschrijven van spoedrecepten. De alarmcentrale moest daardoor terugvallen op pen en papier.

De krant The Telegraph meldt dat een cyberaanval op Advanced voor problemen zorgde in de Britse zorg. Ongeveer 85 procent van de National Health Service-diensten, waaronder het alarmnummer 111, maakt gebruik van de Adastra-software van Advanced. Daarnaast werken ruim duizend zorginstellingen met de Caresys-software voor het bijhouden van gegevens. Ook deze programmatuur was door de cyberaanval tijdelijk onbruikbaar.

Het Britse National Cyber Security Centre onderzoekt nu samen met Advanced de oorsprong van de aanval.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

De krant The Telegraph meldt dat een cyberaanval op Advanced voor problemen zorgde in de Britse zorg. Ongeveer 85 procent van de National Health Service-diensten, waaronder het alarmnummer 111, maakt gebruik van de Adastra-software van Advanced. Daarnaast werken ruim duizend zorginstellingen met de Caresys-software voor het bijhouden van gegevens. Ook deze programmatuur was door de cyberaanval tijdelijk onbruikbaar.Het Britse National Cyber Security Centre onderzoekt nu samen met Advanced de oorsprong van de aanval.In samenwerking met Dutch IT-channel.