Het Britse parlement heeft zijn TikTok-account afgesloten. Dat gebeurde slechts enkele dagen nadat het was aangemaakt. Aanleiding voor de stap zijn zorgen over Chinese spionage.

BBC News meldt dat meerdere parlementsleden hun zorgen hebben geuit over het gebruik van TikTok door het Britse parlement. Zij willen dat de videodienst eerst bewijst dat via de TikTok-app geen data naar China worden doorgesluisd. Een woordvoerder van het Britse Parlement laat weten dat het account is gesloten en dat eerder geplaatste berichten zijn verwijderd.

TikTok noemt het besluit in een reactie teleurstellend. Het bedrijf, onderdeel van het Chinese ByteDance, zegt in gesprek te willen gaan met Britse parlementsleden om de zorgen weg te nemen. De (korte) aanwezigheid van het parlement op TikTok was bedoeld als test om een jonger publiek te informeren over relevant politiek nieuws.

