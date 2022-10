Amazon zou de Britse mededingingswetgeving hebben overtreden en consumenten zo op kosten hebben gejaagd.

De zaak werd aanspannen door een groep advocaten en wordt geleid door Julie Hunter, een activiste die zich inzet voor consumentenrechten. Hunter stelt dat de producten die verkocht worden op Amazon.co.uk en via de Amazon-app deals die een betere waarde bieden verhullen. De activisten eisen een schadevergoeding van 900 miljoen pond, omgerekend zo'n miljard euro.

Buy box

Centraal in de zaak staat de 'buy box' op Amazon, waarin aanbiedingen worden gepresenteerd. 80% van de aankopen via Amazon zouden via de buy box plaatsvinden. Hunter stelt dat Amazon onafhankelijke verkopers uitsluit van de buy box, ook wanneer zij hetzelfde product goedkoper of met betere voorwaarden aanbieden. Dit is in strijd met zowel de Britse als Europese mededingingswetgeving, stelt Hunter.

In de aanklacht beschuldigt Hunter Amazon onder meer van het toepassen van ontwerptrucs om de keuze van consumenten te manipuleren en klanten richting de buy box te bewegen. Veel klanten gaan er volgens Hunter ten onrechte vanuit dat de producten die in de buy box worden gepresenteerd de beste deal bieden. Een woordvoerder van Amazon noemt de claim tegenover de BBC ongegrond. Het Amerikaanse e-commercebedrijf zegt vertrouwen te hebben in de uitkomst van het juridisch proces.

