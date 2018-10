Britse ex-vicepremier wordt communicatiebaas Facebook

Clegg heeft een Nederlandse moeder en spreekt vloeiend en accentloos Nederlands. Hij is lid van de Liberal Democrats. Die partij zat tussen 2010 en 2015 in de Britse regering, samen met de Conservatieven van premier David Cameron. Clegg was als partijleider ook vicepremier. Bij de verkiezingen vorig jaar verloor hij zijn zetel in het parlement.

De overstap naar Facebook is opvallend; er zijn weinig Europese politici in de techwereld. De Financial Times denkt dat Clegg de banden van Facebook met de Europese instellingen moet verbeteren.

Clegg volgt Elliot Schrage op. Die moest Facebook door schandalen over privacyschending, verkiezingsinmenging en nepnieuws heen loodsen. Schrage kondigde in juni zijn vertrek aan, na tien jaar bij het socialmediabedrijf.