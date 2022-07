De hitte heeft er in Groot Brittannië voor gezorgd dat datacenters van Oracle en Google deels onderuit gingen.

Op de statuspagina van Google Cloud stond voor de Britse klanten te lezen dat er problemen waren door een 'cooling related failure' in één datacenter. Virtuele machines werden afgesloten en een aantal fysieke toestellen werden uitgeschakeld.

Ook bij Oracle was voor Britse gebruikers te lezen dat er problemen waren door 'unseasonal temperatures' waarbij toestellen voor een klein deel van de klanten werden afgesloten en machines preventief werden uitgeschakeld om schade te beperken. Intussen lijken de problemen wel hersteld, zo melden The Register, The Verge en Bleeping Computer.

In delen van Groot Brittannië, specifiek het Oosten van Engeland, steeg de temperatuur gisteren tot net boven de veertig graden, wat zelfs in de zomer hoogst ongewoon is voor de regio. Naast bosbranden en smeltend asfalt lijkt het er op dat ook sommige delen van het internet last kunnen hebben van de warmte. Of anders gezegd: ook de cloud heeft last van de zon.

Koeling uit buitenlucht

Datacenters zoals die van Google of Oracle, zijn voor hun werking sterk afhankelijk van koeling. Net zoals gewone computers is de vlotte werking van servers in zulke gebouwen onderhevig aan de temperatuur waarin ze werken, dat de machines zelf flink wat warmte uitstoten maakt dat een datacenter continu koele lucht moet aanvoeren en warme lucht afvoeren in zogenaamde warme en koude gangen.

Maar de koeling bepaalt ook het prijskaartje van een datacenter. Wie in een doorgaans koude en regenachtige regio zoals het VK een datacenter uitbaat, heeft doorgaans lagere (stroom)kosten voor de koeling dan pakweg in het zuiden van Spanje omdat een deel van de koeling dankzij de buitenlucht wordt geregeld. Maar op dagen dat die zuiderse temperaturen opschuiven naar het noorden, blijken niet alle datacenters even goed opgewassen tegen die schommeling.

