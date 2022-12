De krant heeft het zelf over een 'ernstig IT-incident'. Volgens The Guardian gaat het vermoedelijk om gijzelsoftware die een impact heeft op de interne werken. De publicatie van artikels op de website of de voorbereiding van de papieren krant lijkt niet te worden verhindert.

'Het incident begon laat dinsdagavond en heeft delen van de technologie-infrastructuur van het bedrijf getroffen', aldus de krant. Het personeel kreeg de vraag om van thuis te werken. 'We vermoeden dat dit een aanval met gijzelsoftware is, maar we blijven alle mogelijkheden in overweging nemen', aldus Anna Bateson, CEO van The Guardian Media Group, en hoofdredactrice Katharine Viner in een bericht aan het personeel..

Bij een aanval met gijzelsoftware of ransomware breken hackers in op het computernetwerk van een organisatie en vergrendelen ze vervolgens de gegevens. De daders vragen dan de verantwoordelijken van die organisatie om losgeld te betalen, vaak in de vorm van cryptomunten.

'Het incident begon laat dinsdagavond en heeft delen van de technologie-infrastructuur van het bedrijf getroffen', aldus de krant. Het personeel kreeg de vraag om van thuis te werken. 'We vermoeden dat dit een aanval met gijzelsoftware is, maar we blijven alle mogelijkheden in overweging nemen', aldus Anna Bateson, CEO van The Guardian Media Group, en hoofdredactrice Katharine Viner in een bericht aan het personeel.. Bij een aanval met gijzelsoftware of ransomware breken hackers in op het computernetwerk van een organisatie en vergrendelen ze vervolgens de gegevens. De daders vragen dan de verantwoordelijken van die organisatie om losgeld te betalen, vaak in de vorm van cryptomunten.