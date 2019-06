is redacteur bij Data News

Het Verenigd Koninkrijk moet haar leeftijdscontrole op pornosites noodgedwongen uitstellen. De oorzaak ligt bij een administratief foutje.

De Britse politiek werkt al jaren aan een verplichte leeftijdscontrole voor pornosites en die stond gepland voor 15 juli. Wie vanaf dan naar dergelijke websites wil gaan, moet zich legitimeren met behulp van een kredietkaart, paspoort, of door in een winkel een speciale kaart aan te kopen.

Maar die controle wordt nu voor zes maanden uitgesteld, laat minister voor digitale zaken Jeremy Wright weten. In het Britse lagerhuis verklaarde hij dat de overheid vergat de Europese Commissie formeel in te lichten. Daardoor moet de implementatie zes maanden worden uitgesteld.

Hoewel het niet wordt aangegeven, zou het kunnen dat de uitgestelde Brexit onrechtstreeks voor de fout zorgde. Normaal waren de Britten momenteel al uit de EU gestapt en was het dus niet nodig om Europa formeel in te lichten. Maar nu de Brexit is uitgesteld walt het Verenigd Koninkrijk nog enkele maanden langer onder de Europese wetgeving.

Wright merkt in zijn verklaring wel op dat het websites vrij staat om de leeftijdscontrole alvast in te voeren en hoopt dat ze dat ook zullen doen.