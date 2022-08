De Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel is niet te spreken over de plannen van Meta om berichten in Messenger van end-to-end encryptie te voorzien. Als argument noemt ze dat het de strijd tegen kindermisbruik bemoeilijkt.

Patel doet haar uitspraken in een opiniestuk in The Telegraph. Ze spreekt van verraad van bedrijven als Meta omdat ze versleuteling grondig willen doorvoeren. Bij end-to-end encryptie (E2EE) kunnen enkel verzender en ontvanger de berichten bekijken, niet de dienst (in dit geval Meta) zelf.

Zo'n versleuteling biedt volgens haar vrij spel voor pedofielen en wie kinderporno wil verspreiden. Ze is van mening dat autoriteiten toegang moeten hebben tot die kanalen om kinderen te beschermen tegen hen. Een van de argumenten die ze aanhaalt is dat E2EE het werk van de Britse autoriteiten een pak moeilijker maakt in hun opsporingswerk.

Patel lijkt daarbij wel over het hoofd te zien dat Messenger niet de enige berichtendienst ter wereld is en dat WhatsApp, ook van Meta, al jaren end-to-end encryptie aanbiedt. Concurrent Signal doet dat ook net zoals andere diensten.

Tegelijk moet ook opgemerkt worden dat volledige encryptie door een aantal grote technologiespelers is ingevoerd in de nasleep van de onthullingen van Edward Snowden. Hij onthulde dat de VS op grote schaal online communicatie afluisterde. Iets waar ook Britse autoriteiten soms bij betrokken waren. De invoering van E2EE is dus deels veroorzaakt door buitensporig gebruik van bepaalde organisaties.

