Op een Britse parlementaire hoorzitting bleek er er weinig animo om Huawei buitenspel te zetten voor de uitrol van 5G.

De hoorzitting liet academici en telecomspelers aan het woord over de uitrol van 5G. Die ging niet enkel over de rol van Huawei. Zo leek er volgens The Register vanuit de telecomsector een duidelijke voorkeur om ondanks de Brexit de EU-plannen voor 5G-regulering te volgen. Huawei zelf nuanceerde dat zo'n framework een goede basis voor een internationale samenwerking.

Een mogelijke ban van Huawei is in praktijk een verschraling van het aanbod, gezien naast hen enkel Nokia en Ericsson in staat zijn om op grote schaal de nodige infrastructuur te leveren voor een 5G-netwerk, klinkt het bij RUSI, een Britse denktank voor defensie en veiligheid die al bijna tweehonderd jaar bestaat.

Operatoren zelf waren vrij duidelijk: Three, dat klant is bij Huawei, spreekt volgens The Register van een "onnodige vertraging" en hoopt dat het Verenigd Koninkrijk zo snel mogelijk een beslissing neemt over de Chinese telecomfabrikant.

BT, de Britse marktleider, herhaalde een eerdere commentaar van een Britse cybersecurityspeler die benadrukte dat de Britse markt klein is en op haar eentje geen globale aanpassing kan eisen. "De Britse markt dreigt om 5G niet te kunnen of willen uitrollen omdat het striktere regels voorziet."

BT zelf is voor het behouden van Huawei. Het bedrijf benadrukt dat de overheid de rol van buitenlandse spelers in Britse bedrijven moet controleren (op securityvlak), maar dat het de Britse toegang tot innovatie en investeringen daarrond niet onnodig mag beperken. "We zien een ban van Huawei in access networks niet als een gepast antwoord, gezien de beschermingsmaatregelen die er momenteel zijn", citeert The Register het bedrijf.