De Britse overheid heeft, onder druk van activisten, de contracten gepubliceerd die het sloot met enkele Amerikaanse techgiganten rond het gebruik van patiëntendata om de coronacrisis te bestrijden.

De contracten, die onder meer werden gesloten met Google, Microsoft, Amazon, het Amerikaanse surveillancebedrijf Palantir en een Engels AI-bedrijf genaamd Faculty, werden gepubliceerd door de organisatie openDemocracy. De publicatie komt er na een 'freedom of information' verzoek, dat de overheid dwingt informatie die het publiek belang aangaat openbaar te maken.

Aan het begin van de coronacrisis maakte de Britse overheid afspraken met deze techbedrijven om onder meer datamodellen te maken voor het bestrijden van de epidemie. Daarbij rijst echter de vraag of er grote hoeveelheden patiëntendata van de NHS, de nationale gezondheidszorg in het Verenigd Koninkrijk, werden overgedragen naar commerciële spelers.

OpenDemocracy en advocatenbedrijf Foxglove schrijven in een blog post dat de oorspronkelijke contracten de techbedrijven het recht gaven op intellectueel eigendom van de patiëntengegevens, en toestemming om eigen modellen te bouwen op basis van de data om daar later geld mee te verdienen. Volgens de overheid is er ondertussen een amendement aan de contracten toegevoegd dat de voorwaarden verstrengt, al is dat amendement zelf nog niet openbaar gemaakt.

Vraag is wat de bedrijven in kwestie nog uit deze afspraken halen, als ze niet langer gegevens krijgen. Het Google contract geeft bijvoorbeeld aan dat de techgigant diensten zal leveren vanaf 1 maart, zonder daarvoor te worden betaald. Ook het Palantir contract heeft het over diensten van 12 maar tot 11 juni, tegen de betaling van één Britse pond.

Dataplatform

De Britse overheid kondigde in maart de oprichting aan van een dataplatform rond covid-19, waarvoor het met een reeks techgiganten ging samenwerken. Bij die bedrijven zit onder meer Google, Microsoft en Amazon Web Services maar ook Faculty, een Brits AI-bedrijf dat wordt gezien als de drijvende kracht achter de winst van 'Leave UK' bij de stemming rond Brexit. Ook Palantir werd aangezocht. Dat bedrijf is vooral gekend om zijn software rond politie-surveillance.

Het gebrek aan transparantie rond dat platform, en wat er met de gegevens zou gebeuren, leidde tot kritiek en het voornoemde wettelijke informatieverzoek. Het Verenigd Koninkrijk heeft een nationale gezondheidszorg waar zo goed als iedereen op is aangesloten. Het verhandelen van de gezondheidsgegevens van zowat alle burgers ligt erg gevoelig.

