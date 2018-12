Britse rechtbank herbevestigt: Uber-chauffeurs zijn werknemers

De zaak werd al in 2016 aangespannen door twee chauffeurs. Ze zijn van oordeel dat het bedrijf een aanzienlijke controle over hen uitoefent voor iets wat op papier een on demand dienst is. Daarom willen ze niet langer als zelfstandige maar als werknemer aanzien worden.

Het duo haalde zijn slag thuis maar Uber trok naar het Britse hof van beroep. Daar krijgen de chauffeurs opnieuw gelijk en volgt de rechtbank de eerdere uitspraak. Aldus Reuters.

Uber geeft echter niet op en heeft al laten weten dat het toestemming heeft om naar het Britse hooggerechtshof te trekken. Het beweert ook dat de beslissing van de rechter niet de reden weerspiegelt waarom de meeste chauffeurs de app gebruiken.

Waar de zaak vooral om draait is om wat Uber verplicht is om te doen. Als het bedrijf zijn chauffeurs op zelfstandige basis aan zich bindt, dan heeft het een minimum aan verplichtingen.

Wanneer ze als werknemers worden aanzien dan hebben chauffeurs ook recht op minimumloon, betaald verlof, pauzes en andere voordelen. Dat zou Uber bijzonder veel geld kosten en maakt het bedrijf minder flexibel ten opzichte van vervoersbedrijven met echte werknemers.