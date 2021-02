De Britse regering overweegt belastingverhogingen voor technologiebedrijven en webwinkels zoals Amazon die floreren tijdens de coronapandemie, meldt The Sunday Times.

Op basis van gelekte mails schrijft de krant dat ambtenaren van het ministerie van Financiën techbedrijven en retailers hebben opgeroepen een 'online verkoopbelasting' te bespreken. Ook zouden ambtenaren op Downing Street een 'buitensporige winstbelasting' in de maak hebben voor bedrijven wier winsten enorm zijn gestegen door de covid-19-crisis.

Begrotingstekort

Voor de komende begroting, die op 3 maart aan bod komt, worden geen belastingverhogingen verwacht. Maar later dit jaar wel als onderdeel van een plan om de schulden die het Verenigd Koninkrijk heeft terug te dringen, zeggen hoge regeringsbronnen tegen de Britse krant. Het begrotingstekort loopt dit jaar op tot 400 miljard pond (456 miljard euro) en minister van Financiën Rishi Sunak staat onder druk het tekort aan te pakken en tegelijkertijd het economisch herstel niet te dwarsbomen.

Bedrijven die waarschijnlijk worden getroffen door een eenmalige covidbelasting zijn onder meer online retailers zoals Amazon en Asos, voedselbezorgingsbedrijven zoals Ocado Group, Just Eat Takeaway en Deliveroo, pakketbedrijven en de grote supermarkten, aldus The Sunday Times.

