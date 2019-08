De Britse dataregulator gaat het gebruik van automatische gezichtsherkenning onderzoeken in een regio rond het treinstation King's Cross in Londen. Miljoenen mensen worden daar gefilmd en geanalyseerd door een privéfirma.

De Information Commissioner's Office (ICO) zegt 'diep bezorgd' te zijn over de situatie. De regulator reageert daarmee op de heisa die eerder deze week ontstond rond het gebruik van gezichtsherkenning in een regio rond van 300 vierkante meter rond het King's Cross treinstation in Londen. Een artikel in de Financial Times begin deze week maakte gewag van een systeem dat live gezichten scant.

Het systeem blijkt opgezet te zijn door een projectontwikkelaar, Argent. Die gebruikt de technologie naar eigen zeggen om 'de publieke veiligheid te garanderen'. Verdere informatie over het systeem wil het bedrijf echter niet geven, al geeft Argent aan dat het 'een van meerdere technologieën' is die mensen volgt.

Privéterrein, maar niet echt

Het stuk grond in kwestie is privé-eigendom, maar het wordt publiek gebruikt. Er zijn bijvoorbeeld een reeks winkels, cafés en restaurants. Ook kantoren zijn op het domein gevestigd, waaronder het Britse hoofdkwartier van Google en enkele kantoren van de Central Saint Martins College universiteit. Dat er gezichtsherkenning werd gebruikt, stond nergens aangegeven totdat het werd bekendgemaakt door de Financial Times.

"Ik heb geen idee wat ze proberen te doen in King's Cross," zegt Paul Wiles, een professor in Biometrie, aan de Britse omroep BBC. "Het heeft weinig zin om gezichtsherkenning te hebben tenzij je gezichten kunt vergelijken met een database. Wat is dan die database?" De vraag, zo zegt Wiles nog, is of de projectontwikkelaars hun eigen database hebben gebouwd, of dat ze die ergens hebben gekocht.

GDPR

Gezichtsherkenning valt onder de GDPR-regels, wat onder meer betekent dat een bedrijf een 'legale basis' nodig heeft om het te gebruiken. Argent zelf heeft nog niet gezegd hoe lang de camera's al gebruikt worden, waarvoor ze gebruikt worden, wat de legale basis daavoor is en hoe het de gegevens beschermt die het op die manier verzamelt. "Het scannen van de gezichten van mensen terwijl ze op rechtmatige manier hun dagelijks leven leiden, is een mogelijk gevaar voor de privacy dat ons zorgen moet baren," aldus het ICO in een mededeling. Ook de burgemeester van Londen, Sadiq Khan, heeft al om extra informatie gevraagd.

De ontdekking roept bovendien vragen op over de manier waarop privé-eigendommen gebruikt worden om het brede publiek te monitoren. Ontwikkelingsprojecten die in handen zijn van privé-eigenaren, maar overkomen als publieke grond, komen vaker voor in grote steden, en lijken erg populair in Londen. Denk bijvoorbeeld aan kantoorgebouwen waarrond parken worden aangelegd, en waarbij die parken door private beveiligers worden bestierd, omdat ze geen echt publiek terrein zijn. "Historisch gezien zou zo'n plek gezien worden als een publieke ruimte, die wordt gecontroleerd door de publieke wetgeving," aldus nog professor Wiles. "Nu is een groot deel van deze ruimte gedefinieerd als privaat, maar waartoe het publiek nog toegang heeft."

Het privacy-vraagstuk ligt gevoelig. Groot-Britannië staat al bekend als een van de landen die wereldwijd de meeste veiligheidscamera's telt. Afhankelijk van het rapport zou het gaan om 1 camera per 11 tot 32 inwoners. Daarvan wordt een groot deel uitgebaat door privébedrijven zoals winkels, die wel bij wet hun beelden moeten afstaan als de politie daar om vraagt. Privacy-activisten, en onder meer Amnesty International, stellen zich vragen bij de impact van die massa-surveillance.