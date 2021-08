De Britse regulator wil de overname van chipmaker Arm door Nvidia nader onderzoeken. In het beste geval vertraagt dat het dossier, maar het kan ook leiden tot een blokkering van de miljardendeal.

Nvidia, bekend van de grafische kaarten, bracht in september vorig jaar een bod uit van 40 miljard dollar op Arm, dat sinds 2016 eigendom is van het Japanse Softbank. De overname is een van de grootsten in de technologiesector.

Concurrentieverstoring

Nu zegt de Competition and Markets Authority dat het de overname verder zal onderzoeken uit vrees voor concurrentieverstoring. 'We zijn bezorgd dat Arm in handen van Nvidia problemen kan veroorzaken voor Nvidia's concurrenten door de toegang tot belangrijke technologie te beperken en zo innovatie te fnuiken in verschillende belangrijke en groeiende markten,' zegt Andrea Coscelli, hoofd van de Competition and Markets Authority.

Arm staat bekend als een neutrale partij die met de voornaamste spelers in de chipsector samenwerkt. Het bedrijf maakt zelf geen chips, maar ontwerpt ze wel. De vrees is dat dat model onder Nvidia's beheer onder druk komt te staan.

Wel of niet?

Reuters merkt op dat de deal intussen ook politiek geladen is. In Groot Brittannië zou weinig animo zijn om Arm na vijf jaar bij Softbank opnieuw te verkopen. Maar het stelt ook dat de hele overname momenteel onduidelijk is.

Normaliter wordt bij zo'n dossier beloofd dat een speler delen afstoot die een gevaar vormen voor de concurrentie. Zo zou Nvidia al voorstellen hebben gedaan om de concurrentieverstoring te beperken, maar dat was niet voldoende voor de regulator. Nvidia hoopte de overname tegen maart 2022 rond te krijgen. De finale deadline daarvoor is september 2022.

Nvidia, bekend van de grafische kaarten, bracht in september vorig jaar een bod uit van 40 miljard dollar op Arm, dat sinds 2016 eigendom is van het Japanse Softbank. De overname is een van de grootsten in de technologiesector.Nu zegt de Competition and Markets Authority dat het de overname verder zal onderzoeken uit vrees voor concurrentieverstoring. 'We zijn bezorgd dat Arm in handen van Nvidia problemen kan veroorzaken voor Nvidia's concurrenten door de toegang tot belangrijke technologie te beperken en zo innovatie te fnuiken in verschillende belangrijke en groeiende markten,' zegt Andrea Coscelli, hoofd van de Competition and Markets Authority.Arm staat bekend als een neutrale partij die met de voornaamste spelers in de chipsector samenwerkt. Het bedrijf maakt zelf geen chips, maar ontwerpt ze wel. De vrees is dat dat model onder Nvidia's beheer onder druk komt te staan.Reuters merkt op dat de deal intussen ook politiek geladen is. In Groot Brittannië zou weinig animo zijn om Arm na vijf jaar bij Softbank opnieuw te verkopen. Maar het stelt ook dat de hele overname momenteel onduidelijk is.Normaliter wordt bij zo'n dossier beloofd dat een speler delen afstoot die een gevaar vormen voor de concurrentie. Zo zou Nvidia al voorstellen hebben gedaan om de concurrentieverstoring te beperken, maar dat was niet voldoende voor de regulator. Nvidia hoopte de overname tegen maart 2022 rond te krijgen. De finale deadline daarvoor is september 2022.