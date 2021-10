Een scholengroep in Schotland gebruikt gezichtsherkenning om kinderen te laten betalen voor hun schoolmaaltijd. Volgens de scholen versnelt de verregaande biometrische identificatie het betalingsproces.

Een scholengroep op het eiland Arran, in Schotland, begint met de uitrol van een betalingssysteem via gezichtsherkenning voor schoolmaaltijden in de middelbare school. Ze gebruiken daarvoor technologie van CRB Cunninghams en het systeem moet er volgens de groep voor zorgen dat er minder lange wachtrijen zijn, en er betaald kan worden met minder kans op de verspreiding van COVID-19, zo schrijft de Financial Times. Door het systeem zouden transacties op een vijftal seconden kunnen worden afgewerkt.

Eenzelfde systeem werd eerder al getest in Gateshead, in Engeland en volgens de scholengroep op Arran heeft 97% van de ouders hun toestemming gegeven om het systeem te gebruiken, hoewel enkelen daarvan zeiden dat ze niet zeker wisten of hun kinderen wel genoeg informatie hadden gekregen om zo'n beslissing te nemen.

Het gebruik van gezichtsherkenning, zeker voor kinderen, is op zijn zachtst gezegd controversieel. Volgens CRB Cunninghams is het 'de volgende stap in cashless catering' maar AI rond gezichtsherkenning heeft de neiging om minder goed te werken bij bijvoorbeeld minderheden, om over de beveiligingsproblemen rond biometrische gegevens van kinderen nog te zwijgen. Het systeem in Arran werkt met sjablonen van gezichtsafdrukken, die op de computers van de school worden opgeslagen en hopelijk na een jaar gewist worden. De Britse privacycommissie zegt alvast een onderzoek te starten.

Privacy-activisten in het VK zien de stap vooral als een gevaarlijke manier om gezichtsherkenning te normaliseren. Ze noemen het systeem te verregaand en complex voor iets simpels als 'je maaltijd betalen'. Hoewel de software dus vaker gebruikt wordt, is er ook een stevige tegenbeweging ingezet. In Zweden en Frankrijk werden scholen bijvoorbeeld teruggefloten die een gelijkaardig systeem wilden gebruiken.

