Muziekdienst Napster heeft weer een nieuwe eigenaar. Koper is de Britse firma MelodyVR, een specialist in virtual reality.

MelodyVR wil de technologie van Napster gebruiken voor het uitzenden van concerten in virtuele werkelijkheid. Daarnaast is het bedrijf van plan om een eigen streamingdienst uit te baten. De deal zou om en bij de 70 miljoen dollar waard zijn, zo liet MelodyVR-chef Anthony Matchett verstaan aan de Financial Times.

Angstzweet

Napster maakte eind jaren negentig furore als online muziekuitwisselingsdienst, die het angstzweet deed uitbreken bij de platenfirma's. Het platform voor uitwisseling van illegale kopieën van liedjes had toen tot zestig miljoen gebruikers. Maar met een reeks klachten slaagden de muziekconcerns erin de dienst van het net te halen.

Later werd Napster door de Amerikaanse firma Rhapsody nieuw leven ingeblazen als legale muziekdienst, maar het slaagde er niet in om op te boksen tegen de streamingreuzen Spotify en Apple Music.

