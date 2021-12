De Britse mededingingsautoriteit maakt zich grote zorgen over de dominantie marktpositie van Google en Apple en de gevolgen daarvan voor consumenten. Volgens de Competition and Markets Authority (CMA) worden consumenten op de markt voor mobiele telefonie 'in een greep gehouden' door die techbedrijven, waardoor er minder keuzevrijheid is en prijzen kunnen stijgen.

De CMA is onderzoek aan het doen naar de machtspositie van de Amerikaanse bedrijven bij besturingssystemen voor mobiele telefoons en stelt dat zij, door die macht, als het ware eigen ecosystemen hebben ontwikkeld. Daardoor blijft er minder keuze over voor consumenten. 'Apple en Google hebben een grip ontwikkeld over hoe we gebruikmaken van mobiele telefoons. We zijn bezorgd dat daardoor miljoenen mensen in het Verenigd Koninkrijk benadeeld kunnen worden', aldus een verklaring van de topman van de CMA.

Makkelijker overstappen

De waakhond bestudeert opties om de macht van de bedrijven aan te pakken. Zo zou het makkelijker kunnen worden gemaakt voor gebruikers om te switchen tussen het besturingssysteem iOS van Apple en Android van Google, zonder bepaalde functies of gegevens te verliezen. Ook wordt gekeken naar de App Store van Apple en Play Store van Google en manieren om die te omzeilen bij het installeren van apps.

