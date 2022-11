Het Verenigd Koninkrijk zet zijn cyberexpertise in om de kritieke infrastructuur van Oekraïne te beschermen tegen Russische cyberaanvallen. Het is voor het eerst dat de Britse overheid officieel erkent hierbij betrokken te zijn.

De Britse overheid bevestigt dat het in samenwerking met enkele partijen uit de industriewereld het Ukraine Cyber Programme heeft opgezet. Dit programma heeft als doel te voorkomen dat Russische actoren toegang krijgen tot vitale netwerken en biedt de Oekraïense autoriteiten ook forensische mogelijkheden.

Diverse aanvallen afgeslagen

Het programma, dat zo'n 6,35 miljoen Britse pond kost (omgerekend zo'n 7,38 miljoen euro), was eerder nog niet officieel aangekondigd. Volgens de Britse overheid was dit met het oog op de operationele veiligheid. Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken James Cleverly bevestigt het bestaan van het programma nu, en voegt eraan toe dat 'expertise van leidende securitybedrijven is ingezet'.

Via het Ukraine Cyber Programme zouden al diverse aanvallen zijn afgeslagen, waaronder aanvallen met destructieve malware als Industroyer2. Ook is de kritieke infrastructuur van Oekraïne versterkt om toekomstige aanvallen af te slaan. De Britten leverden onder meer firewalls en DDoS-bescherming aan Oekraïne.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

