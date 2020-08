De Britse minister van Financiën wil de belasting die digitale giganten als Google en Facebook moeten betalen alweer afvoeren.

Volgens de krant Mail on Sunday wil minister Rishi Sunak de zogenaamde digitaks of GAFA-taks die het pas in april introduceerde alweer afvoeren. Hij zegt daarbij dat de belasting niet zo veel opbrengt. De schatting is echter dat dit het land tot 500 miljoen pond per jaar zou opleveren.

Wat mogelijk meer doorweegt is dat het VK momenteel een bilateraal handelsverdrag wil sluiten met de VS, een belasting op enkele grote Amerikaanse bedrijven kan daarbij roet in het eten gooien.

Volgens Mail on Sunday zegt Sunak dat het altijd al de bedoeling was dat het om een tijdelijke belasting ging, die ook zal worden stopgezet zodra er een globale oplossing is. Maar zo ver is het nog niet. Zowel op Europees als op globaal niveau komt er al jaren geen vooruitgang in een belastingssysteem dat grote digitale spelers op een meer redelijke manier belast.

Vandaag betalen bedrijven als Google, Amazon, Facebook, Apple en Microsoft soms een pak minder belastingen dan ze zouden moeten. Technisch wordt er niets illegaals gedaan, maar er wordt bijvoorbeeld winst in bepaalde landen doorgesluisd naar landen met een gunstiger belastingregime, of winst in bepaald elanden wordt als (laagbelaste) royalties doorgestort naar het moederbedrijf.

Europa werkt al langer aan een plan om grote digitale spelers meer te laten betalen, maar door interne onenigheid komt die taks maar niet van de grond. Daarop hebben verschillende landen al laten weten dat ze in afwachting hun eigen belastingen zullen heffen.

Volgens de krant Mail on Sunday wil minister Rishi Sunak de zogenaamde digitaks of GAFA-taks die het pas in april introduceerde alweer afvoeren. Hij zegt daarbij dat de belasting niet zo veel opbrengt. De schatting is echter dat dit het land tot 500 miljoen pond per jaar zou opleveren.Wat mogelijk meer doorweegt is dat het VK momenteel een bilateraal handelsverdrag wil sluiten met de VS, een belasting op enkele grote Amerikaanse bedrijven kan daarbij roet in het eten gooien.Volgens Mail on Sunday zegt Sunak dat het altijd al de bedoeling was dat het om een tijdelijke belasting ging, die ook zal worden stopgezet zodra er een globale oplossing is. Maar zo ver is het nog niet. Zowel op Europees als op globaal niveau komt er al jaren geen vooruitgang in een belastingssysteem dat grote digitale spelers op een meer redelijke manier belast.Vandaag betalen bedrijven als Google, Amazon, Facebook, Apple en Microsoft soms een pak minder belastingen dan ze zouden moeten. Technisch wordt er niets illegaals gedaan, maar er wordt bijvoorbeeld winst in bepaalde landen doorgesluisd naar landen met een gunstiger belastingregime, of winst in bepaald elanden wordt als (laagbelaste) royalties doorgestort naar het moederbedrijf.Europa werkt al langer aan een plan om grote digitale spelers meer te laten betalen, maar door interne onenigheid komt die taks maar niet van de grond. Daarop hebben verschillende landen al laten weten dat ze in afwachting hun eigen belastingen zullen heffen.