Het Verenigd Koninkrijk geeft telecombedrijven in het land langer de tijd om apparatuur van het Chinese Huawei te verwijderen uit de kern van hun 5G-netwerken. De deadline lag eigenlijk op 28 januari, maar wordt nu verschoven naar 31 december 2023.

Het uitstel volgt op gesprekken met telecombedrijven en Huawei. De Britse regering houdt nog wel vast aan de uiterste datum waarop Huawei-apparatuur volledig uit de Britse 5G-netwerken moet zijn verbannen. Dit moet uiterlijk eind 2027 zijn gebeurd.

Beticht van spionage

Het Verenigd Koninkrijk maakte in 2020 bekend Huawei te weren uit de 5G-netwerken. Die beslissing kwam nadat de Verenigde Staten sancties hadden ingesteld tegen de fabrikant van smartphones en telecomapparatuur. De Amerikaanse regering beticht Huawei ervan via achterdeurtjes in zijn technologie spionage mogelijk te maken, maar dat wordt door Huawei altijd fel tegengesproken.

De VS zetten volgens nieuwssite Axios binnenkort nieuwe stappen tegen Huawei. De website meldt op basis van ingewijden dat de Amerikaanse toezichthouder FCC van plan is alle nieuw ontwikkelde producten van Huawei en het eveneens Chinese telecom- en smartphonebedrijf ZTE te verbieden. Het verbod zou niet gelden voor Huawei- en ZTE-producten die de FCC al heeft toegelaten op de Amerikaanse markt.

Het uitstel volgt op gesprekken met telecombedrijven en Huawei. De Britse regering houdt nog wel vast aan de uiterste datum waarop Huawei-apparatuur volledig uit de Britse 5G-netwerken moet zijn verbannen. Dit moet uiterlijk eind 2027 zijn gebeurd.Het Verenigd Koninkrijk maakte in 2020 bekend Huawei te weren uit de 5G-netwerken. Die beslissing kwam nadat de Verenigde Staten sancties hadden ingesteld tegen de fabrikant van smartphones en telecomapparatuur. De Amerikaanse regering beticht Huawei ervan via achterdeurtjes in zijn technologie spionage mogelijk te maken, maar dat wordt door Huawei altijd fel tegengesproken.De VS zetten volgens nieuwssite Axios binnenkort nieuwe stappen tegen Huawei. De website meldt op basis van ingewijden dat de Amerikaanse toezichthouder FCC van plan is alle nieuw ontwikkelde producten van Huawei en het eveneens Chinese telecom- en smartphonebedrijf ZTE te verbieden. Het verbod zou niet gelden voor Huawei- en ZTE-producten die de FCC al heeft toegelaten op de Amerikaanse markt.