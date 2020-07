Het Britse kabinet komt vandaag bijeen om de betrokkenheid van het Chinese Huawei bij het 5G-netwerk te bespreken en verder in te perken. Eerder werd bekend dat exploitanten Huawei's rol tegen 2023 al moesten beperken tot 35 procent.

Volgens persbureau Reuters wordt er nu gesproken om dat percentage sneller terug te brengen naar nul. Het directe excuus voor de ommekeer in het beleid van de Britse premier Boris Johnson is de impact van nieuwe Amerikaanse sancties. Die hebben volgens Londen invloed op Huawei's vermogen om in de toekomst een betrouwbare leverancier te blijven.

Verontwaardiging

In januari ondertekende Johnson een door de regering van Theresa May opgestelde 5G-overeenkomst, waardoor Huawei bepaalde 'niet-kritieke onderdelen' voor het Britse netwerk mocht gaan leveren. Dat leidde tot verontwaardiging in Washington, dat de Britten juist met klem had opgeroepen niet in zee te gaan met het Chinese bedrijf.

