De Britse film- en muzieksector gaat niet langer illegale downloaders aanschrijven als ze worden betrapt. De organisatie gaat zich toeleggen op andere campagnes.

Wie in het Verenigd Koninkrijk wordt betrapt op illegaal downloaden via BitTorrent, kan sinds begin 2017 een brief in de bus krijgen waarbij de downloader wordt gewezen op zijn of haar daden. De brief heeft echter geen enkel juridisch gevolg, er volgt dus geen boete of rechtszaak.

De brieven zijn afkomstig van Creative Content UK, dat zowel de muziek- als filmsector vertegenwoordigt. Zij speuren naar illegale downloaders en geven de betrapte IP-adressen door aan de providers die meewerken aan het programma. Creative Content UK weet dus zelf niet wie er achter de downloads zit, het is de provider die hen identificeert. Al wordt die identiteit niet terug doorgegeven aan Creative Content UK of aan justitie.

Torrentfreak meldt nu dat die waarschuwingen sinds juli zijn opgehouden. Volgens de site wil Creative Content UK zich voortaan meer toeleggen op social media campagnes en advertenties. De organisatie zelf zegt dat de waarschuwingsmails hun doel hebben gediend en dat er voortaan wordt gewerkt aan andere campagnes die minder de nadruk leggen op illegaal downloaden.

Volgens Torrentfreak zijn er tijdens die 2,5 jaar ongeveer een miljoen waarschuwingen uitgestuurd, maar is piraterij wel met 26 procent gedaald. Al ligt dat vermoedelijk ook aan het feit dat het vandaag veel makkelijker is om muziek, films, tv-shows en series legaal te bekijken.