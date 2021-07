De techgigant zou in gesprek zijn met SAS, maker van analysesoftware. Met de deal zou 15 miljard tot 20 miljard dollar gemoeid zijn.

De twee bedrijven zijn volgens The Wall Street Journal al even aan het praten over een overname. Broadcom is oorspronkelijk een chipleverancier, maar het bedrijf haalt ondertussen een groot deel van zijn inkomsten uit hardware- en software-infrastructuurtoepassingen. De techgigant schuift ook steeds meer op richting enterprise software.

En daar zou SAS Institute dus goed bij passen. Het bedrijf uit North Carolina is vooral gespecialiseerd in analysesoftware die moet helpen bij de besluitvorming. SAS is een privaat bedrijf, maar de waarde ervan, rekening houdend met eventuele schulden, wordt geschat op 15 tot 20 miljard dollar, omgerekend een zestien miljard euro. De marktwaarde van Broadcom, dat wel aandelen op de beurs heeft, is zo'n 200 miljard dollar. Aandelen van het bedrijf stegen het voorbije jaar met zo'n 50% in waarde.

Broadcom heeft een lange geschiedenis van acquisities, en wilde drie jaar geleden nog concurrent Qualcomm overnemen via een vijandig bod. Na meerdere weigeringen van Qualcomm zelf, werd de deal uiteindelijk tegengehouden door toenmalig president Donald Trump. Broadcom heeft sindsdien zijn hoofdkwartier verhuisd van Singapore naar Californië in de Verenigde Staten.

