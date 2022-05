Er lopen gesprekken tussen Broadcom en VMware om die laatste over te nemen. Al lijkt een deal nog niet voor meteen.

Zowel Bloomberg als Reuters spraken met bronnen die zeggen dat de twee momenteel onderhandelen, maar details over de voorwaarden zijn er nog niet. Ook zouden de overnamegesprekken nog niet op korte termijn tot een overname leiden.

Broadcom is vooral bekend als chipfabrikant en maakt onder meer routers en andere netwerktechnologie. Het bedrijf nam de afgelopen jaren onder meer CA Technologies over voor 18,9 miljard dollar en de securitytak van Symantec voor 10,7 miljard dolar. Het probeerde eerder ook onder meer chipfabrikant Qualcomm over te nemen maar zonder succes.

VMware wisselde de afgelopen jaren een paar keer van eigenaar. Het was voor een groot deel in handen van EMC. Later kwam het door de fusie met Dell in handen van Dell Technologies,maar in 2021 werd besloten om het bedrijf af te stoten, waardoor dat belang naar de aandeelhouders van Dell Technologies gingen.

Dat betekent dat als VMware effectief wordt verkocht dat dit vooral interessant is voor de bankrekening van Michael Dell. Volgens Reuters bezit hij veertig procent van het bedrijf.

