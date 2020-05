De broncode van de originele Xbox-spelconsole uit 2001 is uitgelekt op het internet, samen met code voor een versie van Windows NT 3.5, een besturingssysteem uit 1994. Hoewel het om tamelijk oude code gaat, is Microsoft een onderzoek naar het lek gestart, meldt techsite The Verge.

De Xbox-broncode zou al begin mei online zijn verschenen. Ze bevat onder meer de kernel voor het besturingssysteem van de spelconsole, te weten een aangepaste versie van Windows 2000. Andere uitgelekte onderdelen zijn de Xbox Development Kit, emulators die gebruikt worden voor testdoeleinden en interne documenten van Microsoft.

'Weinig risico'

Volgens The Verge worden deze gegevens echter al sinds jaar en dag heimelijk uitgewisseld tussen Xbox-enthousiastelingen onderling, waardoor het lek geen grote gevolgen zal hebben. 'Het is onwaarschijnlijk dat er plots meer zelfgemaakte software (homebrew, nvdr) en emulators voor de originele Xbox-games in omloop zullen komen', zo klinkt het.

Ongeveer gelijktijdig met de broncode van de originele Xbox verscheen ook de code van een bijna-finale versie van Windows NT 3.5 online. Maar aangezien Microsoft de ondersteuning van dat besturingssysteem al in december 2001 heeft beëindigd, en er wereldwijd nog maar zeer weinig systemen op draaien, beschouwen kenners dit niet als een risicovol lek.

