Een reeks kleinere browsers, waaronder Vivaldi en Brave, hebben aangegeven dat FLoC, de nieuwe anti-tracking technologie die Google in Chrome wil inbouwen, slecht is voor de privacy.

FLoC, ofte 'Federated Learning of Cohorts' is Google's antwoord op de vraag om te stoppen met tracking, blijft voor heibel zorgen lang voor het breed is uitgerold. Het idee achter FLoC is dat je mensen groepeert aan de hand van hun interesses, in plaats van individuele profielen bij te houden. Dat moet het mogelijk maken voor Google om zijn belangrijkste economische activiteit uit te voeren: advertenties verkopen. Anderzijds zou het een alternatief moeten vormen voor de third-party tracking cookies die je over het web volgen en waar iedereen zo'n hekel aan heeft.

Op het systeem komt echter veel kritiek, niet in het minst van concurrerende advertentiebedrijven die al langer hun eigen privacy-systeem hebben, en die nu geweerd zullen worden uit Google's Chrome browser. Een en ander riep al vragen op bij de kartelwaakhond van de Verenigde Staten.

Nu komen echter ook enkele concurrerende browsers naar buiten. Volgens onder meer Vivaldi en Brave is de FLoC-techniek erg schadelijk voor de privacy, en zij zullen het systeem uit hun eigen browsers weren.

What the FLoC?

Het systeem werkt via 'cohort ID's'. Daarbij krijgt iedere browser zo'n ID, gebaseerd op je surfgeschiedenis. Verschillende browsers met dezelfde surfgewoonten worden samengebracht in een 'cohort' en adverteerders kiezen welk van die cohorts hun advertentie moeten zien. Google maakt zelf de opdeling in vakjes en stuurt die richtlijnen naar de browser, waarna die browser, op basis van je zoekgeschiedenis, een vakje voor je kiest.

Het system is uitgevonden om de klassieke tracking cookie te vervangen, maar het is zelf niet onbesproken. De Electronic Frontier Foundation noemt het 'een verschrikkelijk idee' omdat het nog altijd op gedrag gaat selecteren en problemen als discriminatie en roofzuchtige advertenties kan verergeren. Een beetje Nigeriaanse prins zou bijvoorbeeld aan een cohort kunnen adverteren die op zoek zijn naar schuldbemiddeling, om nog maar te zwijgen over de mogelijkheden tot radicalisering van bepaalde groepen die we nu al zien op sites als Facebook.

Zoekgeschiedenis

Volgens de maker van browser Vivaldi gaat FLoC je persoonlijke gegevens op een nieuwe manier blootleggen. 'Je kan een website bezoeken over een bijzonder persoonlijk onderwerp die al dan niet FLoC-advertenties bevat, en daarna weet elke andere site die je FLoC ID te zien krijgt dat jij interesse hebt in dat soort onderwerpen', aldus Vivaldi CEO Jon von Tetzchner in een blog. Hij geeft ook de mogelijkheden aan voor autoritaire regimes om op deze manier mensen met andere meningen op te zoeken.

Ook de CEO van meer privacygerichte browser Brave heeft zich al tegen het systeem uitgesproken. FLoC zal niet in de browser worden ingebouwd, zegt hij. 'FLoC vertelt sites over je surfgeschiedenis op een nieuwe manier die vandaag absoluut niet gebeurt.' Mozilla, maker van de grootste 'alternatieve' browser Firefox, heeft nog geen beslissing genomen en zegt de mogelijkheden nog te onderzoeken. Ook Safari, van grote concurrent Apple, heeft zich nog niet uitgesproken.

Of het veel uithaalt, is nog de vraag. Chrome is op dit moment de meest gebruikte browser ter wereld, met een marktaandeel van 65%. FLoC wordt momenteel als test uitgerold in Chrome 89, waarbij adverteerders en websites de kans krijgen aan het experiment mee te doen. De surfers zelf wordt geen toestemming gevraagd, maar zij die third-party cookies uitzetten in de instellingen, zouden wel uit de test worden geweerd.

