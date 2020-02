De jaarlijkse Belgian Game Awards willen de beste videospellen van eigen bodem in de verf zetten. Drie van de awards gaan dit jaar naar Brukel, Swen Vincke van Larian Studios kreeg een Lifetime Achievement Award.

Brukel, een verhalend spel over de tweede Wereldoorlog, gaat met drie Belgian Game Awards naar huis. Het spel stuurt de speler op ontdekkingstocht terwijl op de achtergrond Bie, de grootmoeder van ontwikkelaar Bob De Schutter, vertelt wat ze aan de frontlinie van WO2 meemaakte. Brukel wint in de categorie serieuze games, debuutgames en kreeg ook de prijs van het publiek.

Daarmee wist het spel drie van zijn vier nominaties te verzilveren, maar het won niet de grote prijs voor beste pc/console game. Die gaat naar Nanotale - Typing Adventures van de Naamse studio Fishing Cactus. Nanotale is een adventure roleplaying game dat spelers ook nog eens moet leren typen.

Daarnaast kon ook Swen Vincke op een prijs rekenen. De baas van het Gentse Larian Studios, onder meer bekend van de Divinity games, kreeg een Lifetime Achievement Award. Beste mobile game gaat dan weer naar Blue van solo-ontwikkelaar Bart Bonte en de prijs voor beste verhaallijn gaat naar vr-game Journey For Elysium.

De awards werden uitgereikt door Vlaams en Waals minister van media Benjamin Dalle en Bénédicte Linard. De ceremonie had plaats tijdens 1UP, een Belgische gamebeurs in Kortrijk Xpo. Voor de prijzen bekeek een zevenkoppige vakjury een lijst van 49 games van eigen bodem.

Brukel, een verhalend spel over de tweede Wereldoorlog, gaat met drie Belgian Game Awards naar huis. Het spel stuurt de speler op ontdekkingstocht terwijl op de achtergrond Bie, de grootmoeder van ontwikkelaar Bob De Schutter, vertelt wat ze aan de frontlinie van WO2 meemaakte. Brukel wint in de categorie serieuze games, debuutgames en kreeg ook de prijs van het publiek. Daarmee wist het spel drie van zijn vier nominaties te verzilveren, maar het won niet de grote prijs voor beste pc/console game. Die gaat naar Nanotale - Typing Adventures van de Naamse studio Fishing Cactus. Nanotale is een adventure roleplaying game dat spelers ook nog eens moet leren typen. Daarnaast kon ook Swen Vincke op een prijs rekenen. De baas van het Gentse Larian Studios, onder meer bekend van de Divinity games, kreeg een Lifetime Achievement Award. Beste mobile game gaat dan weer naar Blue van solo-ontwikkelaar Bart Bonte en de prijs voor beste verhaallijn gaat naar vr-game Journey For Elysium. De awards werden uitgereikt door Vlaams en Waals minister van media Benjamin Dalle en Bénédicte Linard. De ceremonie had plaats tijdens 1UP, een Belgische gamebeurs in Kortrijk Xpo. Voor de prijzen bekeek een zevenkoppige vakjury een lijst van 49 games van eigen bodem.