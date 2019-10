De stad Brussel wil de wildgroei aan illegale Airbnb's in het stadscentrum indijken en heeft daarvoor een actieplan ontwikkeld. Dat melden burgemeester Philippe Close en schepen Ans Persoons, bevoegd voor Stedenbouw.

"Airbnb is big business geworden", klinkt het bij het stadsbestuur, "maar veelal gaat het over professionelen die hele huizen en appartementsblokken opkopen om ze vervolgens via Airbnb te verhuren. Dit zorgt ervoor dat er in bepaalde wijken steeds minder huurappartementen beschikbaar zijn. Niet alleen stijgen daardoor de huurprijzen, ook het evenwicht tussen bewoners en toeristen gaat verloren."

Op Airbnb staan er in het Brussels Gewest 7.400 panden te huur, waarvan 2.200 in Brussel zelf. Exact 73% van die panden, of 1.600, worden volledig aan Airbnb gewijd.

"De meeste Airbnb-woningen in Brussel zijn illegaal en niet in overeenstemming met de Brusselse ordonnantie op toeristenlogies", zegt Persoons. Om de strijd met Airbnb aan te gaan, zet de stad in op twee sporen: clandestiene Airbnb's beboeten als stedenbouwkundige inbreuk, of belasten als leegstand