Brussel krijgt eigen centrum voor cybersecurity

België heeft de academische kennis in huis om cybercriminaliteit aan te pakken, maar de doorstroming naar onze ondernemingen blijft een uitdaging. Om de brug te slaan tussen academici en bedrijven, wordt een nieuw centrum voor cyberveiligheid opgericht. Dat moet de knowhow groeperen van de onderzoekscentra van de universiteiten UCL, ULB en VUB, de hogeschool EhB, Sirris, en andere sleutelspelers in onderzoek en innovatie uit de regio Brussel.

Het centrum zal samenwerkingen opzetten, zowel op nationaal als op Europees vlak, om bedrijven te helpen om zich te bewapenen tegen cyberaanvallen. Dat kan bijvoorbeeld via gezamenlijke innovatieprojecten, door het delen van onderzoeksresultaten of door het opzetten van sensibiliseringscampagnes rond cyberveiligheid.

We willen van Brussel de hoofdstad maken van innovatie op vlak van cyberveiligheid

Het Brussels Initiative on Cybersecurity Innovation kwam er op inititiatief van Sirris, het kenniscentrum van de technologische industrie. De non-profitorganisatie coördineert sinds 2015 ook SeCloud, een onderzoeksproject naar cyberveiligheid. Het is daar dat het idee voor een Brussels centrum rond cybersecurity ontstaan is. "Onderzoeksprojecten als SeCloud hebben ons geleerd dat de industriële en academische wereld samen kunnen innoveren. Met het Brussels Initiative on Cybersecurity Innovation willen we die lijn doortrekken en van Brussel de hoofdstad maken van innovatie op vlak van cyberveiligheid", vertelt Philippe Thiran, Directeur voor de regio Brussel bij Sirris.

Het initiatief wordt verder aangestuurd vanuit icity.brussels, een initiatief van de ULB, VUB en Sirris dat als taak heeft om innovatie en onderzoek op vlak van ICT te versterken binnen de Brusselse regio.

België heeft ook al een centrum voor cybersecurity (CCB), dat onder de federale regering valt en volgend jaar zal uitgebreid worden.