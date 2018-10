Brussel versoepelt stralingsnormen om 5G mogelijk te maken

De fel gecontesteerde Brusselse stralingsnorm voor mobiele netwerken gaat van 6 volt per meter naar 14,5 volt per meter buitenshuis en 9 volt per meter binnenshuis. Dat bevestigt Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault (cdH) in een interview met de Franstalige zakenkrant L'Echo. De verhoging maakt de uitrol van het 5G-netwerk in principe nipt mogelijk.

Maandag publiceerde telecomwaakhond BIPT nog de resultaten van een onderzoek dat onder meer aantoont dat de uitrol van 5G niet mogelijk was in Brussel met de huidige strenge stralingsnormen. "Het BIPT stelt een norm tussen 14,5 en 41,5 volt per meter voor. Die zal ons toelaten mee te spelen in de Europese kopgroep voor de ontplooiing van het 5G-netwerk", zo leest het rapport. Dat betekent dus dat de soepelere stralingsnorm in het Brusselse gewest nog steeds op de ondergrens zit van wat nodig is om een 5G-netwerk uit te rollen.

De Croo: 'Goede eerste stap'

De strenge stralingsnorm kwam het Brussels Gewest de voorbije jaren al meermaals op kritiek te staan. Het BIPT zegt dat de huidige normering bijna vijftig keer strenger is dan de aanbevelingen van de wetenschappelijke adviesorganisatie ICNIRP en de Europese Unie.

Federaal minister van Digitale Agenda Alexander De Croo (Open Vld) spreekt van "een stap vooruit". "De normen in Brussel waren veruit de strengste van Europa en 50 keer strenger dan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie", zo zegt hij in een reactie in het Radio 1 programma De Ochtend. "Brussel is de hoofdstad van Europa. Brussel zou een van de eerste steden moeten zijn met 5G en niet een van de laatste. Ik hoop dat dit een goede eerste stap is".