De Europese Commissie wil via betere regels het gebruik bevorderen van de massa data die slimme apparaten verzamelen. Zo moet een autofabrikant de informatie die een auto via allerlei snufjes vergaart op verzoek van de eigenaar delen met diens vaste garagebedrijf.

Nu het zogeheten Internet of Things (IoT) met al zijn connected voertuigen, machines en apparaten een grote vlucht neemt, komen er enorme hoeveelheden gebruiksgegevens vrij. Die bieden 'een massa aan mogelijkheden' voor allerlei nieuwe diensten, maar worden volgens verantwoordelijk Eurocommissaris Margrethe Vestager nog nauwelijks benut. Ze noemt data een 'essentiële hulpbron' voor de economische groei van de toekomst.

Kansen voor kmo's

Gebruikers moeten gratis toegang krijgen tot hun eigen data, vindt de commissie. En die ook kosteloos kunnen verhuizen naar een concurrent of delen met een ander bedrijf. Dat biedt ook kansen voor kmo's, hoopt Vestager, die nu nog een ongelijke strijd voeren met grotere bedrijven die over veel data beschikken.

De voorgestelde Europese datawet moet nog door het Europees Parlement en de EU-landen worden goedgekeurd. Onder andere grote bedrijven zijn kritisch en zullen proberen de plannen veranderd te krijgen.

